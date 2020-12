per Mail teilen

Die Gartenschau in Kaiserslautern öffnet heute Vormittag wieder. Dadurch soll nach Angaben der Stadt den Menschen während der Corona-Pandemie ein weiteres Freizeitangebot zur Verfügung stehen. In diesem Winter ist der Neumühlepark auf der Gartenschau den ganzen Tag geöffnet. In dem Bereich sind unter anderem die Skaterbahn und Spielplätze. Der Eintritt ist frei, der Zugang erfolgt über den Haupteingang. Um 21 Uhr wird der Park geschlossen. Jugendliche und Senioren kümmern sich als ehrenamtliche Helfer um den Park und halten ihn sauber. Die Skaterbahn und die Wege werden nach Angaben der Gartenschau-Geschäftsführung abends beleuchtet sein. Die Stadt Kaiserslautern sucht noch Sponsoren, die die geschätzt 16.000 Euro Kosten übernehmen. Der Kaiserberg bleibt über Winter geschlossen. Außerdem gelten auf dem ganzen Gelände ein Alkoholverbot und die bekannten Hygieneregeln.