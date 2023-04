Gartenschau Kaiserslautern und Rosengarten Zweibrücken mit Start zufrieden

Die Gartenschau in Kaiserslautern und der Rosengarten in Zweibrücken sind mit dem Auftaktwochenende nach der Saisoneröffnung zufrieden. Das Wetter verhinderte noch bessere Besucherzahlen.

Die Gartenschau Kaiserslautern lockt mit einer Farbenpracht. SWR

Eine Sprecherin der Gartenschau Kaiserslautern sagte, am Freitag und Samstag seien wegen des schlechten Wetters nur wenige Besucher gekommen. Zeitweise hatte es an diesen Tagen sogar geschneit. Am gestrigen Sonntag seien dann aber bei Sonnenschein vor allem Familien im Park gewesen.

"Schön, dass es auf der Gartenschau Kaiserslautern wieder losgeht"

Die Besuchermassen, die es früher bei den Saisoneröffnungen gegeben habe, seien zwar ausgeblieben. "Wir sind trotzdem zufrieden", sagte die Sprecherin. "Ohnehin ist es einfach nur schön, dass es wieder los gegangen ist."

Auf der Gartenschau sind in den vergangenen Wochen rund 90.000 Blumen neu gepflanzt worden. Weitere Akktraktionen sind neun Sandskulpturen, die im Laufe der Saison entstehen sollen sowie ein neues Klettergerüst anstelle des Hochseilgartens. Die diesjährige Saison steht unter dem Motto "Musik".

Saison 2022: Öffnungszeiten und Preise Die Gartenschau ist vom 01. April bis 31. Oktober 2022 immer von 9-19 Uhr geöffnet. Erwachsene + eigene Kinder (unter 18 Jahre) zahlen 19 Euro Familien bestehend aus zwei Erwachsenen und eigenen Kindern (unter 18 Jahre) zahlen 49 Euro Die Saisonkarte kostet 35 Euro, Besitzerinnen und Besitzer der SWKcard zahlen 27 Euro, Kinder, Menschen mit Behinderung oder Sozialpass 25 Euro

Am ersten Tag viele Besucher vor den Toren des Rosengartens Zweibrücken

In diesem Jahr im Rosengarten Zweibrücken besonders beliebt: Rosen mit Farbverläufen. IMAGO IMAGO / Shotshop

Etwas mehr Glück hatte der Rosengarten in Zweibrücken - dort wurde erst am Sonntag die Saison eröffnet, bei kaltem, aber sonnigem Frühlingswetter. Deshalb kamen nach Auskunft eines Sprechers direkt am ersten Tag schon sehr viele Besucher. Rund 30 bis 40 Menschen hätten am Morgen schon vor den Toren gewartet, als diese geöffnet wurden. Die ersten drei Besucher bekamen einen Blumenstrauß.

Dauerthemen im Rosengarten Zweibrücken sind weiterhin die Nachhaltigkeit und der Klimawandel. Die neu gepflanzten Rosen sollten sowohl trocken- als auch kälte- und hitzebeständig sein. Außerdem wurden einige Stauden neu gepflanzt. Die Sommer- und Herbstblüher kommen zum einen jedes Jahr, zum anderen kommen sie auch ohne viel Wasser aus - und sind deshalb besonders nachhaltig.