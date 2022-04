Gartenschau Kaiserslautern: Mehr als 90.000 Blumen gepflanzt

Die Gartenschau Kaiserslautern hat ihre Türen wieder geöffnet. Wir verraten, welche Neuerungen Besucher in diesem Jahr auf dem Gelände erwarten.

Ab sofort hat die Gartenschau in Kaiserslautern wieder geöffnet. Darauf haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen fleißig hingearbeitet. Gerade in den vergangenen Tagen hatten sie noch mal alle Hände voll zu tun. Am Rande der saftig grünen Wiese auf dem Gelände zupften die Arbeiter Grasbüschel zwischen den Wegplatten heraus oder mähten noch mal über einzelne Stellen. Christine Schweigert hat die Vorbereitungen für die neue Saison begleitet. Als Leiterin der Parkbewirtschaftung zählt für sie vor allem das Gesamtbild.

"Es muss bunt sein, die Menschen erwarten nach dem Winter etwas farbenfrohes und freuen sich auf die Frühlingsbepflanzung."

Seit 19 Jahren schon dabei: Christine Schweigert kümmert sich bei der Gartenschau Kaiserslautern um die Parkbewirtschaftung. Seit 2016 leitet sie diese. SWR

Und farbenfroh ist es auf der Gartenschau: Viele der rund 90.000 neu gepflanzten Blumen leuchten gelb, orange, rot und blau. In dichten Nestern sitzen sie in den Blumenbeeten direkt nebeneinander. Hinter der Anordnung steckt ein Konzept, das sich Schweigert ausgedacht hat: "Die Grundlage ist der Farbkreis von Itten, der hat aus diesem Farbkreis verschiedenen Farbharmonien rausgelesen und beschrieben und die habe ich versucht, in die Beete zu übertragen."

In den Tagen vor der Saisoneröffnung haben auch Skulpturenbauer auf dem Gartenschaugelände gearbeitet. Sie haben darüber beraten was gegenüber des Staudengartens aus einem eingetäfelten Sandhaufen entstehen soll: Insgesamt neun lebensgroße Figuren sollen im Laufe der Saison aus dem gepressten Sand gefertigt werden. Die Besucherinnen und Besucher dürfen dabei zusehen. Für Teamleiterin Schweigert sind die Sandfiguren immer ein besonderes Highlight der Gartenschau.

Motto der Gartenschau 2022: Musik

In diesem Jahr stehen die Sandfiguren unter dem Motto "Musik". Auch die Bepflanzung der Beete unter dem Thema "Farbharmonie" passe dazu, so Schweigert. Die Kürbis-Ausstellung im September werde sich dann auch mit "Musik" befassen.

Saison 2022: Öffnungszeiten und Preise Die Gartenschau ist vom 01. April bis 31. Oktober 2022 immer von 9-19 Uhr geöffnet. Erwachsene + eigene Kinder (unter 18 Jahre) zahlen 19 Euro Familien bestehend aus zwei Erwachsenen und eigenen Kindern (unter 18 Jahre) zahlen 49 Euro Die Saisonkarte kostet 35 Euro, Besitzerinnen und Besitzer der SWKcard zahlen 27 Euro, Kinder, Menschen mit Behinderung oder Sozialpass 25 Euro

Immer von April bis Oktober hat die Gartenschau in Kaiserslautern geöffnet. In den Wintermonaten dazwischen widmen sich Schweigert und ihr Team den Großbaustellen auf dem Gelände, sanieren, und erschaffen Neues. In diesem Jahr profitieren davon besonders die Kleinsten: "Wir haben den Hochseilgarten zurückgebaut und eine komplett neue Spielanlage aufgebaut. Das wird die Kinder sehr freuen. Der alte Hochseilgarten war seit dem Jahr 2000 in Betrieb und der war nicht mehr sicher."

Außer 3G-Kontrollen beim Einlass und der Abstandsregel auf dem Gelände gibt es für Besucherinnen und Besucher keine weiteren Corona-Maßnahmen. Parkleiterin Schweigert hofft, dass das so bleibt. Denn dann könnten sich die Gäste auf die Fülle der Eindrücke aus Natur und Garten auch wirklich einlassen. Und darauf freut sie sich auch am meisten.

Auch Japanischer Garten öffnet

Nicht nur die Gartenschau in Kaiserslautern hat ab dem 1. April geöffnet. Auch der Japanische Garten startet in die neue Saison. Auf knapp 15.000 Quadratmetern gibt es dort zahlreiche japanische Pflanzen, Laternen, Brücken oder Statuen zu sehen. Damit ist der Garten laut des Betreiber-Vereins der größte japanische Garten Europas. Jetzt im Frühling gibt es dort auch blühende Magnolien und die Kirschblüte zu sehen.