In Frauenberg in der Verbandsgemeinde Baumholder ist in der Nacht eine Gartenlaube bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Schaden von mehreren tausend Euro. Warum die Gartenlaube gebrannt hat, ist bislang noch unklar. Laut Polizei gibt es momentan keine Hinweise auf einen technischen Defekt. Weitere Ermittlungen laufen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Baumholder melden.