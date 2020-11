per Mail teilen

Das Land hat die Stadt Zweibrücken wieder von der Corona-Warnstufe Orange auf Rot hochgestuft. Damit gilt in der gesamten West- und Südwestpfalz erneut überall die Corona-Warnstufe Rot. Besonders im Kreis Kusel sind die Fallzahlen stark angestiegen. Der Inzidenzwert in Kusel liegt inzwischen bei 289,1 – der mit Abstand höchste Wert in ganz Rheinland-Pfalz.