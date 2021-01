Landrätin Susanne Ganster (CDU) hofft, dass die Seniorenheime im Kreis Südwestpfalz zeitnah vollständig mit dem Corona-Impfstoff versorgt werden können. In den Einrichtungen gebe es noch immer viele Corona-Fälle. Aber sie sei grundsätzlich froh, dass der Inzidenzwert in der Südwestpfalz momentan bei rund 60 liege: "Das ist die richtige Richtung." Aber es treibe sie die Sorge um, dass es im Kreis noch immer viele Neuinfektionen in Seniorenheimen gebe. "Wir wollten bis spätestens Anfang nächster Woche alle Einrichtung verimpft haben, das verschiebt sich aber nun, weil der Impfstoff nicht da ist. Das ist ärgerlich", sagte Ganster. In diesem Bereich werde der Impfschutz dringend gebraucht.“