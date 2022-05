Ganster befürchtet Engpass in Pflegeeinrichtungen

per Mail teilen

Die Landrätin der Südwestpfalz Susanne Ganster hat Sorge, dass ungeimpftes Pflegepersonal wegen der Impflicht im Gesundheitswesen kündigt.

Ganster befürwortet nach eigenen Angaben zwar generell eine Impfpflicht. Allerdings müsse die Auswirkung auf die Pflegeeinrichtungen genau beobachtet werden. Die Pflegeeinrichtungen seien derzeit bereits an der Belastungsgrenze. Sollte wegen der Einführung der Impfpflicht im Gesundheitswesen im März ungeimpftes Personal kündigen, wäre ein Engpass in der Versorgung zu erwarten, so Ganster.