Ein Fußweg für Beeinträchtigte in Zweibrücken beschäftigt das Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Die Richter müssen entscheiden, ob der Weg zukünftig durch ein neues Baugebiet führt. Das Baugebiet am Zweibrücker Himmelsberg grenzt direkt an ein Wohnheim für Behinderte. Das „Haus Birke“ bietet Platz für mehr als 20 Menschen mit geistiger Behinderung und wird von der Lebenshilfe betrieben. Für die Bewohner wäre der Fußweg eine Möglichkeit, sicherer in die Innenstadt zu kommen. Die Eigentümer des Baugebiets lehnen den Bau eines Fußwegs durch das Gelände jedoch ab. Auch der Zweibrücker Stadtrat hatte den Pfad nicht in den Bebauungsplan übernommen. Das Oberverwaltungsgericht verhandelt das Verfahren heute mit Vertretern der Lebenshilfe und der Baufirma. Die Entscheidung über den Fußweg werden die Richter anschließend innerhalb von zwei Wochen treffen.