Ein Fußgänger ist am späten Freitagabend in Kaiserslautern ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer in der Innenstadt unterwegs und kollidierte mit dem 50-jährigen Passanten. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte der Fußgänger vermutlich die Straße überqueren. Ein Polizeisprecher sagte, das Auto habe den Mann erfasst, dadurch sei er durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Während der Unfallaufnahme war die Reichswaldstraße für den Einsatz der Rettungskräfte gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.