Fünftes "À la carte"-Konzert in Kaiserslautern

per Mail teilen

Klavier-Philosoph Rafał Blechacz spielt das 2. Klavierkonzert von Liszt im SWR Studio Kaiserslautern.

Spätestens seit seinem aufsehenerregenden Sieg beim internationalen Chopin-Wettbewerb 2005 in Warschau, bei dem er neben dem ersten Preis auch alle vier Sonderpreise und den Publikumspreis gewann, ist der polnische Pianist Rafał Blechacz eine internationale Größe. Er gilt als Ausnahmekünstler, als "Philosoph am Klavier". Zusammen mit der Deutschen Radio Philharmonie und DRP-Chef Pietari Inkinen wird er im "À la carte"-Konzert am Donnerstag, 4. Mai 2023, 13 Uhr im SWR Studio Kaiserslautern die Tiefen des 2. Liszt-Konzerts ergründen.

Zum Konzertabschluss dann die „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ von Béla Bartók – ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts voller emotionaler Gegensätze und rhythmischer Raffinesse, mit volksliedhaften Elementen und einer „Nachtmusik“ im Adagio.

Fünftes "À la carte"-Konzert Datum: Donnerstag, 4. Mai Beginn: 13 Uhr Ort: Emmerich-Smola-Saal

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern Tickets: 11 - 25,50 Euro

SWR2-Moderatorin Sabine Fallenstein führt durch das Programm. Das Konzert wird live ab 13.04 Uhr auf SWR2 übertragen.

Karten ohne Essen kosten 14,00 Euro, ermäßigt 11,00 Euro. Mit Essen sind Tickets für 25,50 Euro und ermäßigt für 22,50 Euro zu haben. Die Eintrittkarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, (Telefon: 0631 365-2316), beim Thalia Ticketservice unter 0631 36219-814 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00). Außerdem gibt es die Tickets auch im Internet unter www.eventim.de.