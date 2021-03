In der Südwestpfalz ist in gleich fünf Fällen die britische Variante des Corona-Virus festgestellt worden. Wie das zuständige Gesundheitsamt mitteilte, geht es dabei um vier Proben aus dem Kreis und um eine aus Pirmasens. Die Corona-Mutation aus Großbritannien gilt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts als ansteckendere Variante des Virus. Insgesamt kamen in der Südwestpfalz mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken 19 weitere Corona-Fälle dazu. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegen der Landkreis mit einer Inzidenz von 43,2 und die Stadt Zweibrücken (40,9) derzeit in Corona-Warnstufe orange, die Stadt Pirmasens liegt in rot (64,6).