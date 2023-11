Fünfjähriger aus dem Donnersbergkreis an Blutkrebs erkrankt

Der fünfjährige Vincent aus dem Donnersbergkreis hat Blutkrebs. Er wird voraussichtlich eine Stammzellenspende benötigen. Familie und Freunde organisieren für den Jungen zwei Registrierungsaktionen.

Vincent aus Bayerfeld-Steckweiler ist ein wissbegieriger Junge. So gerne ist er bei seiner Bambinifeuerwehr, lernt neugierig, wie eine Drehleiter funktioniert oder wie man eine Schutzausrüstung anzieht. "Er liebt alles, was mit der Feuerwehr zu tun hat", sagt sein Vater Marc, der selbst bei der Feuerwehr aktiv ist. Doch seit einigen Wochen ist in der Familie alles anders. Denn Vincent ist krank.

Mit Kopfschmerzen und Müdigkeit ging es los

Angefangen hatte es mit ständigen Kopfschmerzen und Müdigkeit, wie die DKMS mitteilt, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Vincent klagte zudem über Bauch- und Beinschmerzen. Und dann hatte der Junge auch noch Probleme beim Atmen. Der Kinderarzt schickte ihn und seine Eltern zur Kontrolle ins Krankenhaus. Dort folgte der Schock für die Familie: Vincent hat Leukämie - Blutkrebs.

Der Fünfjährige wird nach Angaben der DKMS derzeit behandelt und erhält eine Chemotherapie. Um wieder gesund zu werden, benötige er voraussichtlich eine Stammzellspende. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land wie auch die Verbandsgemeinde selbst wollen dem Jungen helfen und organisieren ein Registrierungswochenende.

Registrierungsaktionen in Rockenhausen und Alsenz

Am Samstag, 4. November, von 14 bis 18 Uhr, kann man sich als potenzielle Stammzellspenderin oder als potenzieller Stammzellspender in der Donnersberghalle in Rockenhausen registrieren lassen, einen Tag später dann ebenfalls von 14 bis 18 Uhr in der Turnhalle der Nordpfalz-Grundschule in Alsenz.

Wie eine Registrierung als Stammzellenspender abläuft Nach Angaben der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, können sich Menschen, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren sind, am Wochenende in Rockenhausen und Alsenz einfach und schnell als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. Zunächst müsse eine Einwilligungserklärung ausgefüllt werden. Danach erfolge mit einem Wattestäbchen ein Wangenabstrich. Die Registrierung werde auf digitalem Wege stattfinden. Deswegen bittet die DKMS darum, ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen. Zudem weist die Organisation darauf hin: Spenderinnen und Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stünden auch weiterhin weltweit für Patientinnen und Patienten zur Verfügung.

"Als Feuerwehrleute stehen wir mitten in der Nacht auf, um fremden Menschen zu helfen. Dann ist es selbstverständlich, dass wir erst recht der Familie eines Kameraden helfen. Als Gemeinschaft lassen wir niemanden allein", sagt Guido Brunck, der Wehrführer von Bayerfeld-Steckweiler, der auch Mitorganisator der Registrierungsaktionen ist.

Zahlreiche Helfer bei Registrierungsaktionen im Donnersbergkreis

Jeweils "mindestens" 40 Helfer werden an den beiden Tagen bei den Registrierungsaktionen im Einsatz sein, erzählt Timo Blümmert, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Neben Feuerwehrfrauen und -männern werden dies Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und Privatpersonen dabei sein. "Es ist beeindruckend, dass wir solch eine Unterstützung haben", sagt Blümmert.

DKMS hat mehr als zwölf Millionen potenzielle Spender

Die Familie von Vincent wünsche sich nichts sehnlicher, als dass der Junge bald wieder gesund wird und mit seinen jüngeren Zwillingsbrüdern toben kann, so die DKMS. Die gemeinnützige Organisation wurde 1991 gegründet. Deren Ziel ist es, weltweit so vielen Blutkrebspatientinnen und -patienten wie möglich eine Lebenschance zu geben. Nach eigenen Angaben sind in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei mehr als zwölf Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert. Mehr als 110.000 Stammzellspenden seien bislang vermittelt worden, so die Organisation.

Auch Geldspenden werden benötigt

Die DKMS bittet Menschen nicht nur darum, sich als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen, sie hofft auch auf Geldspenden. Denn mit jeder neuen Spenderin oder jedem neuen Spender würden Kosten von 40 Euro entstehen. Das Spendenkonto der DKMS: IBAN: DE53 700 400 608 987 000 589; Verwendungszweck: Vincent / VSY001.