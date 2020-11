In der Westpfalz gibt's sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona - fünf davon im Kreis Kusel. Seit Beginn der Pandemie sind in der Region 55 Menschen gestorben, die positiv auf das Virus getestet wurden.

Wie der Kreis Kusel mitteilt, wohnte einer der Verstorbenen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal - die vier weiteren in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Nähere Angaben machte die Kreisverwaltung nicht. Deshalb steht auch nicht fest, ob die Toten in Seniorenheimen lebten, in denen es in den vergangenen Tagen eine Vielzahl von Infektionen gegeben hatte.

Im Kreis Kusel gab es sieben Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Damit sind dort jetzt 376 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Der sogenannte Inzidenzwert - also die Zahl der Infizierten, die sich durchschnittlich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt haben, liegt bei 162,3.

Weitere Corona-Tote in Waldfischbach-Burgalben und im Kreis Kaiserslautern

Ein weiteres Corona-Opfer gibt es in der Südwestpfalz. Dort ist nach Angaben des Landkreises ein Patient aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten in diesem Landkreis seit Ausbruch der Pandemie auf acht.

Der Kreis Kaiserslautern meldet ebenfalls einen weiteren Toten, der nachweislich mit Corona infiziert war: Bislang habe es insgesamt 19 Fälle gegeben.