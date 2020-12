Die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes drei davon in der Stadt Kaiserslautern und jeweils einer im Donnersbergkreis und dem Kreis Südwestpfalz. Details sind allerdings bisher nur zu dem südwestpfälzischen Fall bekannt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte starb ein zwischen 60 und 70 Jahre alter Bewohner eines Seniorenheims in Thaleischweiler-Fröschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung.