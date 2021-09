Fünf Brände in Kaiserslautern - Brandstiftung vermutet

per Mail teilen

In der vergangenen Nacht hat es in Kaiserslautern fünf Mal gebrannt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren 100.000 Euro. Es spielten sich dramatische Szenen ab.

Bei einem der Brände in einer Firma im Flickstal wurden unter anderem drei Lkw zerstört. Polizeipräsidium Westpfalz

Ein Polizeisprecher sagte, die Feuer seien nacheinander auf einem Firmengelände und dann in vier Mehrfamilienhäusern im östlichen Stadtgebiet ausgebrochen. Betroffen waren Häuser in der Mannheimer Straße, im Asternweg, der Donnersbergstraße. Die Firma liegt in der Straße "Im Flickstal". Dort brannten drei Lkw, auch das Firmengebäude wurde beschädigt.

Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Sie untersucht auch, ob es einen Zusammenhang mit Wohnhaus-Bränden am Wochenende gibt. Alle Brandorte liegen räumlich nah beieinander.

Fünf Menschen verletzt

Ein Wohnhaus in der Donnersbergstraße habe so stark gebrannt, dass eine Frau und ihre siebenjährige Tochter von der Feuerwehr vom Balkon gerettet werden mussten. Das Haus ist erst einmal unbewohnbar. Bei den anderen zwei Wohnhäusern steht das noch nicht fest. Insgesamt sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz - mittlerweile sind die Feuer aber gelöscht.