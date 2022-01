Darum müssen manche Führerschein-Inhaber in der Westpfalz jetzt schnell werden

per Mail teilen

Nur noch wenige Tage, dann sollen die ersten alten Führerscheine gegen neue umgetauscht sein. Und der Andrang bei den KfZ-Stellen in Kaiserslautern und Umgebung ist groß.

Bis Anfang 2033 soll es in der gesamten EU nur noch einheitliche Führerscheine im Scheckkartenformat geben. Den KfZ-Stellen in der Westpfalz beschert das allerdings schon jetzt deutlich mehr Arbeit. Denn am 19. Januar läuft die erste von mehreren Umtauschfristen ab: Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist, muss seinen „alten Lappen“ bis dahin abgegeben haben.

Nachfrage nach neuen Führerscheinen hat sich verdreifacht

Auch bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern melden sich deswegen seit einigen Monaten immer mehr Menschen, die diese Frist nicht versäumen wollen. Im vergangenen Jahr habe sich die Zahl der entsprechenden Anträge von Quartal zu Quartal jeweils verdreifacht, berichtet eine Sprecherin. Aktuell gingen bei Führerscheinstelle der Kreisverwaltung 40 Umtausch-Anträge pro Woche ein und bei den Verbandsgemeindeverwaltungen seien es sogar rund 150.

Rund sechs Wochen Wartezeit in Kaiserslautern

Ähnliches berichtet die Stadt Kaiserslautern. Hier habe die KfZ-Stelle seit Oktober deutlich mehr zu tun, was den Umtausch von Führerscheinen betreffe. Dementsprechend hätten auch jetzt im Januar nochmals mehr als 150 Menschen einen Termin dafür vereinbart. Ein solcher ist bei der Kaiserslauterer Stadtverwaltung in Corona-Zeiten Voraussetzung. Wer seinen Führerschein umtauschen wolle, müsse deswegen momentan etwa sechs Wochen auf einen Termin warten, so eine Sprecherin. Bis der neue Führerschein dann abholbereit sei, daure es nochmals rund drei Wochen.

Telefon in Zweibrücken steht kaum noch still

Nahezu überrannt und das in vielen Fällen unnötigerweise wird derzeit nach eigenen Angaben die Stadt Zweibrücken. Bei deren Führerscheinstelle klingle täglich bis zu 60 Mal das Telefon. In vielen Fällen wüssten die Anrufer aber gar nicht über die verschiedenen Umtausch-Fristen Bescheid und seien zu früh dran, macht Stadtsprecher Jens John deutlich. Er bittet darum, dass Bürger deswegen auch die Online-Terminvergabe nutzen, um die Telefonleitungen nicht zu blockieren.

Entspannter Führerschein-Umtausch im Donnersbergkreis

Deutlich entspannter läuft der große Führerschein-Umtausch derzeit wiederum im Donnersbergkreis. Hier sei der große Ansturm ausgeblieben, weil die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben schon im vergangenen Frühjahr über den anstehenden Umtausch aufgeklärt hat. Dementsprechend seien viele Anträge schon abgearbeitet und man bekomme derzeit innerhalb einer Woche einen Termin.