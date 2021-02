per Mail teilen

Nach Angaben der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt sind anhaltender Frost und deutliche Minusgrade kein Problem für die Brut des Borkenkäfers. Die Schädlinge würden bei der aktuellen Wetterlage keinen Schaden nehmen. Problematisch seien für das Überleben des Borkenkäfers vor allem ständig schwankende Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Vielmehr sei es nach einem schneereichen Winter günstig für die Brut des Borkenkäfers, sich auf abgebrochenem Gehölz, geschwächten Bäumen oder totem Holz einzunisten. Die durch den Borkenkäfer verursachten Schäden im Pfälzerwald waren nach Angaben des Landes in den Jahren 2018 und 2019 so hoch wie nie zuvor.