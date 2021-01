per Mail teilen

In der Kaiserslauterer Fruchthalle wird den ganzen Samstag das Erbe von Fritz Walter ausgestellt. Nach Angaben des Veranstalters, der 1. FFC Palatia Kaiserslautern, werden mehr als 500 Erbstücke des 54er-Weltmeisters gezeigt - darunter Urkunden und private Bilder. Besucher können die Ausstellung bis 18 Uhr in der Fruchthalle sehen. Für Kurzentschlossene gibt es noch Restkarten an der Kasse.