per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat darauf hingewiesen, dass sich geschädigte Kunden des Kredit-Vermittlungsunternehmens Maxda nur noch bis zum 31.Oktober melden können. Die Mitarbeiter der Firma hatten ihren Kunden unrechtmäßig Reisekosten in Rechnung gestellt. Die Staatsanwaltschaft zog daraufhin rund 30 Millionen Euro von der Firma ein. Wer geschädigt wurde, kann einen Brief an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern schreiben oder auf der Internetseite ein Formular herunter laden. Nur dann kann eine Entschädigung auch ausgezahlt werden.