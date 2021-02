Ria Lambrecht steht in ihrem Friseursalon in der Kaiserslauterer Innenstadt und strahlt: Endlich darf sie am Montag ihren Salon wieder öffnen.

Zweieinhalb Monate war er wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. "Zu lange", sagt sie. "Zu lange für die Haarlängen, für die Farben und auch für die Seelen". Ria Lambrecht geht davon aus, dass sie und ihre zehn Mitarbeiter so einiges an Frisuren korrigieren müssen, was die Leute selbst zuhause versucht haben in Form zu bringen. Das sei nach dem ersten Lockdown auch schon der Fall gewesen.

Letzte Vorbereitungen: Friseursalon putzen und dekorieren

Ihr Salon sei jedenfalls für die kommenden vier Wochen komplett ausgebucht. Bevor es am Montag losgeht, müssen Ria Lambrecht und ihre Mitarbeiterinnen aber noch alles auf Vordermann bringen. Ware für mehrere tausend Euro hat sie schon bestellt. Die muss eingeräumt werden. Außerdem würde natürlich alles geputzt und desinfiziert. Und fürs Auge soll es auch noch schön werden, sagt Ria Lambrecht. Wenn sie schon keine Getränke ausschenken und Zeitschriften auslegen darf, so sollen sich die Kunden ab Montag wenigstens an frischen Blumen erfreuen können.