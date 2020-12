Das Friedenslicht aus Bethlehem wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht im Rahmen einer zentralen Feier im Bistum Speyer verteilt. Stattdessen bringen einzelne Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Licht direkt in verschiedene Gemeinden. Dort können dann mitgebrachte Friedenslicht-Kerzen angezündet werden. In der Westpfalz kommen die Friedenslichtbringer am Sonntag nach Breitenbach im Kreis Kusel, nach Kaiserslautern und nach Waldfischbach-Burgalben. Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto "Frieden überwindet Grenzen".