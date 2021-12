Friedenslicht-Gottesdienst in Kaiserslautern

Der Verband der Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Rheinland-Pfalz lädt am Dienstagabend, um 18 Uhr, zum ökumenischen Friedenslicht-Gottesdienst in die Stiftskirche Kaiserslautern ein. Dort wird bis 19 Uhr das Friedenslicht aus Bethlehem verteilt, meldet der zuständige Verband. Jedes Jahr entzündet ein Kind in Bethlehem das Friedenslicht. Anschließend werde das Kerzenlicht in viele Länder verteilt. Vertreterinnen und Vertreter der Pfadfinder in Deutschland kümmern sich nach eigenen Angaben um die Verteilung des Lichts. Das Entzünden und Weitergeben des Friedenslichts solle an die Verbreitung von Frieden und Hoffnung in der Weihnachtszeit erinnern.