Friedensdemo vor Stiftskirche

Mehrere Friedensinitiativen aus der Westpfalz veranstalten am Samstag eine Kundgebung in Kaiserslautern. Sie steht in der Tradition der Ostermärsche und beginnt vor der Stiftskirche um kurz vor 12 Uhr. Dabei geht es vor allem um den Protest gegen die 100 Milliarden Euro, die die Bundesregierung in die Bundeswehr investieren will. Die Regierung hatte das als Folge des Ukraine-Kriegs angekündigt. Außerdem fordern die Teilnehmenden den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und das Aus für die Drohnen-Relaisstation auf der Air Base in Ramstein.