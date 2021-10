Friedensaktivist legt Verfassungsbeschwerde wegen US-Air Base ein

Ein Friedensaktivist hat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde wegen einer Petition zur Air Base Ramstein eingelegt. Der Mann hatte in der Petition den rheinland-pfälzischen Landtag aufgefordert, sich mit der Rolle der Air Base im so genannten Drohnenkrieg zu befassen.

Die Abgeordneten sollten verhindern, dass die Air Base Ramstein für Drohneneinsätze eingesetzt wird. Experten gehen davon aus, dass in Ramstein eine Relaisstation steht, die Signale in die USA leitet. Damit sollen Piloten von dort Kampfdrohnen steuern können. Der Landtag hatte es abgelehnt, sich mit der Petition zu befassen. Daraufhin hatte der Friedensaktivist beim Verwaltungsgericht Mainz geklagt. Das Gericht wies die Klage wegen Formfehlern ab. Auch das Oberverwaltungsgericht hatte die Beschwerde wegen Formfehlern abgelehnt. Jetzt hat der Mann Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt.