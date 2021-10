In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg findet heute ein so genannter "Mitmach-Tag" statt.

Nach Angaben der Verbandsgemeinde sind Freiwillige dabei aufgerufen, bei verschiedenen Projekten mitzuhelfen. Dazu zählten demnach unter anderem ein Barfußpfad in Hirschhorn, ein Insektenhotel in Katzweiler und eine Schutzhütte für das Waldklassenzimmer der Grundschule Otterbach. Die Idee lehnt sich an den landesweiten Freiwilligentag an, den Ministerpräsidentin Dreyer 2014 ins Leben gerufen hatte.