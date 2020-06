In der Verbandsgemeinde Landstuhl öffnen die Freibäder wieder. Wegen der Corona-Pandemie dürfen aber nur 700 Besucher gleichzeitig in das Naturerlebnisbad in Landstuhl, in das Warmfreibad in Trippstadt nur 650. Eintrittskarten für die beiden Bäder gibt es ausschließlich über die Internetseite der Verbandsgemeinde Landstuhl. Außerdem gelten im Bad die Abstands- und Hygieneregeln. Auch im Schwimmbecken sollte ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden.