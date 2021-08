Sommer, Sonne, und endlich auch der Jahreszeit entsprechende Temperaturen. An den Badeseen war am Wochenende schon ordentlich was los. Und in dieser Woche starten jetzt auch - trotz Corona - die ersten Schwimmbäder in der Westpfalz in die neue Saison.

Den Auftakt machen am Mittwoch unter anderem die Freibäder in Rodenbach, Hauenstein, Heltersberg, Zweibrücken und das Naturerlebnisbad in Landstuhl. Die Betreiber dieser Bäder haben angekündigt, dass sie definitiv öffnen werden. Auch die Bäder in Rockenhausen, Winnweiler sowie die Waschmühle und das Warmfreibad in Kaiserslautern wollen am 2. Juni wieder öffnen.

Betreiber der Bäder rechnen mit Auflagen wie im vergangenen Sommer

Welche Corona-Einschränkungen dann gelten, hängt von der neuen Landesverordnung ab, die am Dienstag erscheint. Deshalb haben sich die Schwimmbadbetreiber so vorbereitet wie im vergangenen Sommer – beispielsweise mit einem Online-Buchungssystem und begrenzter Besucherzahl.

Das Freibad in Bruchmühlbach-Miesau will am 7. Juni öffnen. SWR

Bis Ende Juni wollen fast alle Bäder in der Westpfalz öffnen

Das Warmfreibad in Enkenbach-Alsenborn soll am 6. Juni öffnen, das Schwimmbad Bruchmühlbach-Miesau einen Tag später. Am 12. Juni soll dann der Betrieb in Trippstadt losgehen. Aus Otterberg heißt es, dass das Becken noch nicht bis zum erforderlichen Überlauf geflutet sei. Das dauere noch etwa zwei bis drei Wochen. Derzeit gehen die Betreiber davon aus, dass das Bad um den 21. Juni eröffnet werden kann.

Legende: grün = Schwimmbad hat auf; lila = Öffnungstermin steht bevor; rot = Bad öffnet 2021 nicht. Wir werden diese Karte in den kommenden Wochen Stück für Stück erweitern. (Die Karte hat einen redaktionellen Stand von Mai 2021)