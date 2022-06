Freibad Winnweiler verkauft keine Eintrittskarten mehr

Das Wetter war heiß und es soll auch am kommenden Wochenende wieder schön werden. Daher war der Andrang auf die Freibäder groß. In Winnweiler haben die Verantwortlichen nun Konsequenzen gezogen und verkaufen keine Eintrittskarten mehr.

So leer war es im Freibad Winnweiler nur vor der Saison. Inzwischen herrscht so reger Andrang, dass zunächst keine weiteren Eintrittskarten verkauft werden. Michael Luft/Freibad Winnweiler

Bereits jetzt hätten sich etwa 1.100 Menschen eine Dauerkarte für das Freibad in Winnweiler gekauft. Hinzu kämen noch mehr als 600 verkaufte Zwölfer-Karten. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, dürfen aufgrund der Corona-Maßnahmen derzeit aber nur 550 Personen gleichzeitig ins Schwimmbad. Das habe dazu geführt, dass in den vergangenen Tagen mehrfach Badegäste abgewiesen wurden. Gerade für Dauerkarteninhaber sei das ärgerlich. Durch den Verkaufsstopp soll sich die Situation nun entspannen.

Verbandsgemeinde Winnweiler hatte sich gegen Zeitfenster-Modell entschieden

Verschiedene Badezeiten gibt es im Freibad in Winnweiler nicht. Die Verbandsgemeinde hatte sich dagegen entschieden, weil sie davon ausgegangen ist, dass ältere Menschen eher morgens und jüngere Menschen eher mittags nach der Schule oder abends nach der Arbeit schwimmen gehen. Dadurch sollten sich die Badegäste über den Tag gut verteilen. Das habe in der vergangenen Woche aber zum Teil nicht so gut funktioniert, sagte Rudolf Jacob (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler. Deswegen gebe es jetzt den Verkaufsstopp.

Auch Online-Buchungen sind nicht möglich

Badegäste können sich außerdem vorher nicht im Internet für einen Badebesuch anmelden. Daher bekommt im Freibad in Winnweiler jeder Badegast am Eingang ein kleines Kunstoff-Kreuz. Das muss er wieder abgeben, wenn er das Bad verlässt. Dadurch sei für die Angestellten immer klar, wie viele Menschen gerade im Freibad sind. Allerdings ist das den Menschen, die gerne schwimmen gehen würden und sich auf den Weg ins Freibad machen, nicht bekannt. Sie werden dann unter Umständen am Eingang abgewiesen. Der Verbandsbürgermeister von Winnweiler, Rodolf Jacob, sagte, es gebe dafür aber eine einfache Lösung.

"Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob es noch freie Plätze im Bad gibt, soll er einfach im Bad anrufen. Das ist das aller Einfachste."

Zwar habe die Verbandsgemeinde auch ein Online-Buchungssystem in Erwägung gezogen, das hätte aber mehrere Tausend Euro gekostet. Weil die Verbandsgemeinde davon ausgeht, dass das System im nächsten Jahr nicht mehr gebraucht wird, hat sie sich dagegen entschieden, sagte Rudolf Jacob.

Rudolf Jakob, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, glaubt nicht, dass es erneut Engpässe im Freibad geben wird. Verbandsgemeinde Winnweiler

Jacob: "Es gibt künftig hoffentlich keine Engpässe mehr"

Rudolf Jacob (CDU) glaubt, dass es in Zukunft keine Engpässe mehr im Bad geben wird. Es sei nur ein einziger Nachmittag gewesen, an dem es einen Einlasstopp gegeben habe. Warum das an diesem Tag so war, wisse er nicht. Er geht aber davon, dass es bald auch wieder neue 12-er Karten zu kaufen geben wird. Aber nur eine begrenzte Anzahl und auch nur für Bürger, die in der Verbandsgemeinde Winnweiler wohnen, so Jacob.

Auch in anderen Freibädern ist der Andrang groß

Auch im Kaiserslauterer Freibad Waschmühle durften vergangene Woche nicht alle Badegäste hinein, weil das Bad bereits voll war. Einige hatten daraufhin versucht, über den Zaun ins Bad zu gelangen. Dabei war es zu Auseinandersetzungen mit Personal und Sicherheitsdienst gekommen.