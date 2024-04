Blog: Pirmasens setzt auf App beim Gießen ++ Schwerer Unfall bei Neuhemsbach ++ Flüchtlinge aus Trier kommen nach Kusel ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Montag, 15. April

++ Frau wirft in Kaiserslautern Bierflasche auf Rettungswagen ++

15:20 Uhr

Eine 44-Jährige hat am Samstag in Kaiserslautern unter anderem eine Bierflasche gegen einen Rettungswagen geworfen und Polizisten attackiert. Schließlich landete sie im Gefängnis. Mehr dazu gibt es hier:

++ Pirmasens setzt auf App beim Gießen ++

13:40 Uhr

In Pirmasens will man beim Gießen von Stadtbäumen zukünftig auf eine App setzen. Seit vergangenem Jahr testet die Stadt an drei Standorten solarbetriebene Bodensensoren. Die zeigen an, wie trocken die Erde ist und wie viel Wasser die Bäume brauchen. Laut Stadt wurde zuvor einerseits zu viel gegossen - vor allem die Bäume im Park, die auch näher an Gewässern stehen, hätten nicht so oft gegossen werden müssen. Insgesamt wurden hier über 13.000 Liter Wasser unnötigerweise verbraucht, erklärt eine Sprecherin der Stadt. Andererseits zeigen die Daten aber auch, dass Bäume im Industriegebiet in Pirmasens vernachlässigt werden und die Erde dort oft zu trocken ist. Laut Stadt funktioniert pauschales Gießen generell nicht, weil die Bäume je nach Standort unterschiedlich viel Wasser brauchen. Damit in Zukunft alle Bäume so viel gegossen werden, wie sie es brauchen, will Pirmasens jetzt an 100 Standorten Sensoren einsetzen. Dafür wurde auch schon ein Förderantrag beim Bund gestellt.



++ Bundeswehrübung auch im Westen der Pfalz ++

12:42 Uhr

In Teilen der Westpfalz müssen Autofahrer ab heute mit Verkehrsbehinderungen durch Militärfahrzeuge rechnen. Grund ist eine Bundeswehrübung. Sie findet größtenteils in Homburg, aber zum Beispiel auch in Bechhofen, Bruchmühlbach-Miesau, Oberarnbach, Höheinöd und Zweibrücken statt. An der Übung nehmen 120 Soldaten mit 15 Fahrzeugen teil. Sie geht bis zum 26. April.



++ Mitarbeiter der Telekom in Kaiserslautern streiken ++

12:08 Uhr

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Deutschen Telekom heute zu Warnstreiks aufgerufen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kaiserslautern beteiligen sich an dem Streik. Mehr dazu gibt es hier:

++ Zwei Schwerverletzte nach Kollision mit Baum ++

11:06 Uhr

Am frühen Sonntagabend sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie waren mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Neuhemsbach und Sippersfeld gegen einen Baum geprallt. Weitere Infos zu dem Unfall gibt es hier:

++ Kehrwoche in Kaiserslautern ++

10:51 Uhr

In Kaiserslautern startet heute die Kehrwoche. Dabei sammeln zum Beispiel Kindergärten, Schulklassen, Vereine oder Nachbarschaftsgruppen auf öffentlichen Plätzen Müll auf. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Stadt fast 4.000 Menschen rund eine Tonne Müll zusammen gesammelt. Damit in diesem Jahr noch mehr Menschen teilnehmen können, wurde die Lauterer Kehrwoche um einen Tag verlängert und läuft jetzt bis zum kommenden Samstag.



++ Bundeswehrübung in der Westpfalz ++

9:42 Uhr

++ Sportergebnisse vom Wochenende ++

7:37 Uhr

Auch an diesem Wochenende waren wieder zahlreiche Sportvereine in der Region im Einsatz. In der Fußball-Oberliga zum Beispiel hat der FK Pirmasens mit 3:0 gegen Rot-Weiß Koblenz gewonnen. Auch der SV Morlautern war siegreich. 2:1 setzte sich der Obeligist beim Tabellenletzten Bitburg durch. In der dritten Handball-Liga hat der TuS Dansenberg mit einem Sieg in Düsseldorf-Ratingen ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf gesetzt. Und in der 1. Bundesliga im Kegeln haben die Frauen des ESV Pirmasens ihr Spiel gegen den SV Pöllwitz verloren

++ Fahrer der privaten Busbetreiber streiken die ganze Woche ++

7:25 Uhr

Pendler in der Westpfalz haben es ab heute schwer, zur Arbeit zu kommen. Verdi hat die privaten Busbetreiber nämlich diese Woche zum Streik aufgerufen. Von heute früh um 3 bis Sonntagabend legen die Busfahrer ihre Arbeit nieder. Nach Angaben von Verdi betrifft das auch die Busse von DB Regio und Stadtbus Zweibrücken. Außerdem sind Linienbusse, der Schülerverkehr und im ländlichen Raum der Überlandverkehr vom Streik betroffen. Glück haben die Menschen in Kaiserslautern und Pirmasens, laut SWK und den Stadtwerken Pirmasens fahren deren Busse. Verdi befindet sich aktuell im Tarifkonflikt mit der rheinland-pfälzischen Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe. Und will mit dem Streik erreichen, dass Busfahrer 500 Euro mehr Gehalt bekommen - außerdem einmalig 3.000 Euro.

++ Flüchtlinge aus Trier kommen nach Kusel ++

6:25 Uhr

Nach einem großen Brand in einer Asylunterkunft in Trier am Samstag müssen rund 100 Geflüchtete in die Aufnahmeeinrichtung nach Kusel umziehen. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitteilte, seien bei dem Feuer mehrere Wohncontainer zerstört worden. Der Rauch des Feuers sei auch in die angrenzende Asylunterkunft gezogen. Deshalb müssten 100 Menschen jetzt vorübergehend nach Kusel verlegt werden.

++ Blitzermarathon in der Westpfalz ++

6:22 Uhr

Die Polizei in der Westpfalz beteiligt sich an der Aktionswoche "Speed". Heißt: es wird vermehrt geblitzt. Nach Angaben der Polizei sollen Autofahrer nicht nur auf den Hauptverkehrsstraßen mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Vor allem am kommenden Freitag sollen deutlich mehr Polizisten am Straßenrand zu sehen sein – dann ist nämlich der Höhepunkt der Aktionswoche: "Speedmarathon" nennt die Polizei diesen Tag. Ziel solcher Kontrollwochen ist, dass die Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen und nur so schnell fahren wie erlaubt. Denn laut Polizei ist es noch immer so: Wenn Menschen bei Autounfällen sterben, war meist der Fahrer zu schnell.

++ Freibad Winnweiler öffnet heute ++

6:20 Uhr

Das Freibad in Winnweiler startet heute um 10 Uhr in die Saison. Damit geht es in Winnweiler auch in diesem Jahr früher als in vielen anderen Freibädern los. Möglich ist das dank neuer Technik. Das Bad wurde erst vor einigen Jahren erneuert. Zum Start wird auch nur das Schwimmerbecken geöffnet sein. Auch die Öffnungszeiten sind verkürzt. Damit hofft die Verbandsgemeinde nach eigenen Angaben einige Schwimmer aus der Region anzulocken und dann auch über den Sommer im Bad in Winnweiler zu halten. In den meisten anderen Freibädern der Westpfalz geht die Saison Anfang oder Mitte Mai los.

