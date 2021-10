Freibad Biebermühle wird Naturschwimmbad

per Mail teilen

Das Freibad Biebermühle im südwestpfälzischen Rodalben soll in den kommenden Jahren zu einem Naturschwimmbad umgebaut werden. Das hat der Verbandsgemeinderat am Abend beschlossen. Im nächsten Schritt müsse nun der Förderantrag für den Umbau eingereicht werden. Der Bund hatte bereits im Frühjahr mitgeteilt, dafür rund 1,7 Millionen Euro bereitzustellen. Die restlichen Kosten von rund zwei Millionen Euro will die Verbandsgemeinde Rodalben voraussichtlich über ein Darlehen finanzieren. Wenn der Förderbescheid vorliegt, kann nach Angaben der Verbandsgemeinde die Ausschreibung der Bauarbeiten geplant werden.