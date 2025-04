per Mail teilen

Der Strecktalpark in Pirmasens erstrahlt in neuen Farben: Ein bunter Pavillon, geschmückt mit mehr als 1.000 selbstgehäkelten Sternen, zieht nun die Blicke auf sich. Die Sterne wurden von einer engagierten Gruppe Frauen aus Pirmasens gefertigt.

Es ist immer ein besonderes Gefühl, wenn im Frühling wieder alles zu blühen beginnt. Im Strecktalpark in Pirmasens ist es jedoch nicht nur die Blütenpracht, die den Park verschönert. Sondern auch ein bunter Pavillon, der seit kurzem dort steht. Den sieht man schon von weitem. Das Dach besteht aus vielen bunten, selbstgehäkelten Sternen. Und auch an den Wänden leuchten einzelne Häkel-Sterne.

Für das Kunstwerk verantwortlich ist eine Gruppe von Frauen in Pirmasens. Fast ein halbes Jahr lang haben rund 20 Frauen mit viel Herzblut und Geduld an dem Pavillon gearbeitet – ein Gemeinschaftsprojekt, auf das die Gruppe stolz ist.

Der Pavillon ist mit Sternen in verschiedenen Farben übersät - ein Schirm aus Gelb, Orange, Rot und Grün breitet sich über einem aus, wenn man den Pavillon betritt. Die Pirmasenser Frauen häkeln aus verschiedenen Gründen. Einerseits wollen sie die Stadt so verschönern, andererseits geht es ihnen auch um die Gemeinschaft.

Voll mit bunten, selbstgehäkelten Sternen - so sieht der neue Pavillon im Pirmasenser Strecktalpark aus. SWR

Die Pirmasenser Strickgruppe: Mehr als nur Handarbeit

Bereits zum zweiten Mal hat die Strick- und Häkelgruppe so ein Projekt umgesetzt. Die 62-jährige Annette Sheriff hat ebenfalls tatkräftig an dem Pavillon mitgearbeitet. Sie sagt, das Schöne an der Frauengruppe ist, dass dort ganz unterschiedliche Menschen immer wieder aufeinandertreffen. "Vor ein paar Wochen hat eine 85-jährige Dame einer türkischen Frau ein paar neue Wörter beigebracht - das war einfach toll!"

Anderen Menschen zu begegnen - ohne Vorurteile und ohne Angst - das ist bei den Frauen in der Pirmasenser Strickgruppe möglich. Aber auch gegen die Einsamkeit helfe die gemeinsame Handarbeit.

Stefanie Rothhaar leitet die Gruppe schon seit einigen Jahren. Eigentlich habe alles angefangen mit den "Bärmesenser Baby-Kappen", erzählt sie. So werden im Dialekt die selbstgestrickten Mützen genannt, die Neugeborene in Pirmasens bekommen. Da die Frauen aktuell genug Mützchen auf Vorrat gestrickt haben, widmen sie sich anderen Projekten wie dem Pavillon.

Bunter Pavillon in Pirmasens ist Zeichen für Gemeinschaft

Auch der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat sich am Dienstag bei der offiziellen Eröffnung des Pavillons gefreut. Projekte wie diese würden die Menschen in seiner Stadt ein bisschen näher zusammenbringen. "Die Strickgruppe verschönert immer wieder die Stadt und sorgt für Zusammenhalt und Gemeinschaft", erklärt der Oberbürgermeister.

Vandalismus im Strecktalpark: Pavillon schon teilweise zerstört

Leider musste der Pavillon schon eine erste traurige Erfahrung machen. Seit vergangener Woche steht das Kunstwerk im Strecktalpark in Pirmasens. Der Pavillon wurde aber schon durch Unbekannte beschädigt. Teile davon sind wohl abgefackelt worden. "Das ist natürlich traurig, passiert in einer Stadt aber durchaus mal", sagt Oberbürgermeister Zwick.

Nach kurzer Zeit beschädigt durch Unbekannte: An ein paar Stellen hat der bunte Pavillon in Pirmasens bereits Löcher. SWR

Den Vandalen wollen sich die Frauen in Pirmasens aber nicht geschlagen geben. Bald soll der Pavillon wieder geflickt sein - mit neuen bunten Häkel-Sternen.