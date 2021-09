Mann bedroht Frauen in Kaiserslautern mit Waffe

Die Polizei in Kaiserslautern hat einen Mann festgenommen, der zwei Frauen mit einer Waffe bedroht haben soll. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 20-jährigen Mannes wurden nach Polizeiangaben neben der Tatwaffe auch eine Schreckschußpistole, weitere Waffen, sowie Munition und zwei Teleskopschlagstöcke gefunden. Der junge Mann soll am Mittwoch an einer Schule in Kaiserslautern mit einer Waffe auf zwei 18-jährige Frauen gezielt und sie aufgefordert haben, den Gehweg zu verlassen. Die Frauen konnten, so die Polizei, flüchten. Dabei hätten sie beobachtet, wie der Mann in ein Haus gelaufen ist. Die hinzugerufene Polizei fand den Mann schlafend auf einer Couch. Seine Wohnungstür stand offen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.