per Mail teilen

Am Landgericht Kaiserslautern wird seit dieser Woche ein Fall von versuchtem Mord verhandelt. Angeklagt ist eine Frau, die im vergangenen Oktober ein Haus in Kaiserslautern angezündet haben soll. Ein Urteil wird für Anfang Mai erwartet.

Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 40-jährigen Frau vor, in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße in Kaiserslautern ein Feuer gelegt zu haben. Ein Gutachter hatte festgestellt, dass das Feuer von der Wohnung der Angeklagten ausgegangen sei. Von dort habe es sich auf die anderen Wohnungen ausgebreitet.

Zwei Menschen mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Zwölf Bewohner des Hauses konnten das Haus unverletzt verlassen, zwei wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht – darunter auch die mutmaßliche Brandstifterin.

Die Feuerwehr hat das Feuer in einem Kaiserslauterer Mehrfamilienhaus gelöscht. Polizei (Archiv)

Angeklagte offenbar psychisch krank

Bei dem Brand im vergangenen Oktober ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern geht davon aus, dass die angeklagte Frau psychisch krank und daher schuldunfähig ist. Da aber die Gefahr besteht, dass sie wegen ihrer Krankheit weitere schwere Straftaten begehen könnte, wurde die Frau nach dem Brand in einer Psychiatrie untergebracht.

Für den Prozeß am Landgericht Kaiserslautern sind vier Tage angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich Anfang Mai gesprochen werden.