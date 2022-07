In Kaiserslautern ist eine Autofahrerin erst in eine Straßenlaterne und dann in eine Hauswand gekracht. Laut Polizei steuerte die 47-Jährige in einer Kurve statt abzubiegen geradeaus weiter. Nach eigenen Angaben habe die Frau das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 1.400 Euro.