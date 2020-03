Eine Frau ist am Donnerstagabend in ihrem Haus in Altenglan von zwei Einbrechern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau auf ihrem Sofa geschlafen, als sie durch Geräusche aufgeschreckt wurde. Zwei Männer seien dann in ihr Wohnzimmer gekommen und hätten sie bedroht. Unter anderem konnten die beiden Bargeld und Schmuck erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen.