per Mail teilen

In Kaiserslautern ist eine Frau nach einem Verkehrsunfall gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 22-Jährige an einer Kreuzung abbiegen und habe dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen. Durch den Zusammenstoß habe die Frau so schwere Verletzungen erlitten, dass sie später im Krankenhaus starb. Ihre Beifahrerin sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann und die Frau, die in dem anderen Auto saßen, seien schwer verletzt worden. Alle vier Unfallbeteiligten seien Angehörige der US-Streitkräfte.