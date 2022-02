Seniorin stirbt bei Feuer in Einfamilienhaus

per Mail teilen

Am Abend ist eine Seniorin bei einem Brand im Kreis Kaiserslautern ums Leben gekommen.

Das Einfamilienhaus im Stadtteil Mölschbach war nach Angaben der Polizei am Abend in Brand geraten. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte gerufen.

Feuerwehr fand leblose Frau

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, fanden die Einsatzkräfte die 83 Jahre alte Bewohnerin leblos in ihrem Haus. Sie ist, so die Polizei, noch am Brandort verstorben.

Brandursache in Mölschbach noch unklar

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Wohnhaus wurde erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist aber noch unklar. Die Feuerwehren aus Kaiserslautern und Mölschbach waren mit 20 Leuten vor Ort.