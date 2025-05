Nach tödlichem Feuer in Südwestpfalz: Leiche identifiziert

Am Montagmorgen war eine Frau bei einem Hausbrand in Wilgartswiesen in der Südwestpfalz ums Leben gekommen. Jetzt steht fest, dass es sich um die Bewohnerin des Hauses handelte.

Feuerwehrleute hatten die Leiche der Frau entdeckt, als sie den Brand im Dachstuhl des Hauses löschen wollten. Laut der Staatsanwaltschaft Zweibrücken handelte es sich um die alleinige Bewohnerin des Hauses. Die Leiche wurde den Angaben zufolge am Mittwoch obduziert. Dem vorläufigen Obduktionsbericht nach starb die Frau bei dem Brand am Montag an einer Rauchvergiftung. Brandursache in Wilgartswiesen unklar Das Feuer war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz, auch das Technische Hilfswerk unterstützte. Was das Feuer verursacht hatte, ist nach wie vor unklar.