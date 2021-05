In Kaiserslautern ist eine Frau von zwei unbekannten Männern schwer verletzt worden. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, wurde die 28-Jährige am Montagabend von den Männern an der Notaufnahme des Westpfalz-Klinikums unsittlich angesprochen und am Arm gepackt. Als die Frau daraufhin schrie, soll ihr einer der Männer in den Rücken getreten haben. Die Frau stürzte eine Treppe hinunter und verlor das Bewusstsein. Sie wurde schwer verletzt. Die Männer flüchteten. Sie werden als groß, schlank und mit dunkler Hautfarbe beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen.