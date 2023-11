Eine Fußgängerin war in Kaiserslautern gerade auf einem Gehweg neben einer viel befahrenen Straße unterwegs, als sie plötzlich Schmerzen an Rücken und Po spürte. Sie wurde mit Eiern beworfen. Aus einem fahrenden Auto heraus?

Als die Frau den Aufschlag der Eier spürte, war gerade ein weißer Kastenwagen an ihr vorbeigefahren. Hinter ihr auf dem Boden verteilten sich Eierschalen, an ihrer Kleidung klebten Eiweiß und Eigelb. Die Frau war sich aber selbst nicht hundertprozentig sicher, ob die Eier auch wirklich aus dem Kastenwagen geworfen wurden, so die Polizei. Es sei in diesem Moment aber niemand anderes zu sehen gewesen.

Nach Wurf mit Eiern auf Frau: Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt und spricht von einer "ungewöhnlichen Körperverletzung". Sie sucht Zeugen, die etwas von dem Vorfall am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr mitbekommen haben. Das Ganze soll in der Nähe der "Eselsfürth" passiert sein - an der Landesstraße von Kaiserslautern in Richtung Mehlingen. Dort war die Frau auf dem Gehweg unterwegs.