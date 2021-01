Eine Frau aus Kaiserslautern ist auf einen Internetbetrüger reingefallen. Er gaukelte ihr die große Liebe vor, wollte aber gleichzeitig Geld: 30.000 Euro. Sie zahlte.

Die 49-Jährige aus Kaiserslautern hatte den Unbekannten im Internet kennengelernt. Sie haben sich nie persönlich getroffen, so die Polizei. Denn der Mann gab vor, aus beruflichen Gründen an der Elfenbeinküste in Afrika zu arbeiten. Dort sei er plötzlich in eine Notsituation gekommen.

Er brachte die Frau dazu, ihm 30.000 Euro zu überweisen. Im Gegenzug bekam die 49-Jährige eine Bankkarte zu einem Konto, auf dem das Geld gutgeschrieben sei. Um die PIN zur Karte zu erhalten, sollte sie nochmal 8.000 Euro überweisen. Ihr angeblicher Liebhaber sagte, dass die Bank diese hohen Gebühren verlange.

Frau wurde Opfer von "Love-Scammer"

Daraufhin ging die Frau zur Polizei. Sie ermittelt jetzt gegen den Unbekannten. Die Polizei warnt vor virtuellen Bekanntschaften und hat auf einer Internetseite Tipps zusammengestellt, woran man "Love-Scamming" oder "Romance-Scamming" erkennt und was man dagegen tun kann.