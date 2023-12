Frau Engel und Herr Nikolaus heiraten in Dahn

Nach 14 Jahren wird für Melanie Engel ein großer Traum wahr. Sie heiratet ihren Traummann und wird im schwarzen Kleid vorm Altar vom Engel zum Nikolaus.

Melanie Engel lebt seit gut drei Jahren mit ihrem Partner Marco in Dahn. "Heiraten wollte er nie", erzählt sie und gibt zu: "Ich wünschte mir den Antrag schon länger." Als die 44-Jährige schon nicht mehr damit rechnete, gab es im Juli nach 14 Jahren dann doch einen Antrag. "Es war sein Geburtstag", erzählt sie. Alles war aufgebaut für seine Party, die Cousine lockte sie vom Fest weg. "Als ich zurückkam, stand er da mit Blumen und Ring, ist auf die Knie gegangen und hat die Frage aller Fragen gestellt."

"Die Tränen sind gelaufen, ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet."

Hochzeit in Dahn am Nikolaustag

Passend zum Nikolaustag wird am 6. Dezember geheiratet, denn ihr Zukünftiger Marco heißt mit Nachnamen Nikolaus. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Hochzeit von Freunden. Melanie war damals die Trauzeugin, Marco hat die Zeremonie gefilmt. Da habe es "Klick gemacht", eine Woche später waren sie ein Paar. Im Freundeskreis gab es schnell den Running-Gag: "Engelchen liebt Nikolaus und sie lebten bis an ihr Lebensende glücklich und zufrieden."

Melanie Engel und Marco Nikolaus aus Dahn kennen sich schon seit 14 Jahren. Melanie Engel und Marco Nikolaus

Als Mitarbeiterin einer katholischen Kita ist bei Melanie Engel der Name Programm. Lange hat sie überlegt, welcher Name es nach der Hochzeit sein soll. "Ein Doppelname kam aber nie in Frage", sagt sie lachend. "Wenn ich mich am Telefon melde mit Engel-Nikolaus, dann glauben die Leute doch, ich veräppele sie." Marco hatte mit dem Doppelnamen geliebäugelt, aber für Melanie stand das nie zur Diskussion. "Ich bin kein Doppelname, es passt einfach nicht zu mir!". Die neue Unterschrift hat die Rheinland-Pfälzerin seit Tagen immer wieder geübt. "Ich musste üben! Engel ging eindeutig leichter von der Hand", sagt sie. "Nikolaus ist eben ein bisschen länger, aber ich denke ich bekomme es hin."

Vorfreude und Nervosität vor dem Ja-Wort

"Ich bin total aufgeregt und wirklich nervös", gibt die Braut zu. In den letzten Tagen würden die Gefühle Achterbahn mit ihr fahren: von Erleichterung über Nervosität bis zu Angst und Vorfreude sei alles dabei. Manchmal kann sie es noch gar nicht glauben, dass sie nach 14 Jahren nun wirklich heiratet. Ihre Liebe sollen jetzt auch zwei weiß-goldene Ringe besiegeln. Eingraviert sind die Namen des jeweils Anderen mit dem Hochzeitsdatum. Melanies Ring sieht aus, als habe er kleine Engels-Flügel eingraviert. "Der passt und erinnert mich ab sofort an meinen bisherigen Nachnamen."

Große freie Trauung im April in Dahn

Zur Trauung wird Melanie Engel ein schwarzes Kleid mit Chiffon-Ärmeln und Stiefeletten tragen. "Was Rotes passend zum Nikolaus-Tag gab es nur mit kurzen Armen", das wäre ihr bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aber zu kalt gewesen. Außerdem werde ja auch nur ganz klein mit Eltern, Bruder und Trauzeugen und deren Partnern gefeiert. Und zwar im Haus bei Familie Nikolaus. Dort wartet dann auch schon Hündin Jolie auf die frisch Verheirateten - und sicher auch auf ein paar Reste vom Festessen.

Hund Jolie wird bei der Hochzeit auch dabeisein Melanie Engel und Marco Nikolaus

Rinderbraten mit Pfifferlingen, Knödeln und Rotkraut gibt es am großen Tag. Einen gefüllten Stiefel mit Mandarinen und Nüssen wird es dagegen nicht geben. Und als Nachtisch wartet ein vom Ex-Engel selbst gemachtes Spekulatius-Tiramisu. Ins richtige Hochzeitskleid schlüpft die neue Frau Nikolaus dann im April. Dann findet nämlich die große freie Trauung statt.