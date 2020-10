Am Wochenende ist in Dahn eine 65-Jährige aus dem Norden von Rheinland-Pfalz verunglückt. Die Frau war nach Angaben der Polizei am Jungfernsprung unterwegs, als sie abrutschte und drei Meter in die Tiefe stürzte. Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz, um die schwer verletzte Frau zu retten. Ein Hubschrauber brachte sie ins Uniklinikum Homburg. Die Polizei Dahn rät Wanderern gerade im Herbst achtsam zu sein und nur mit geeigneten Wanderschuhen durch die steile Felsenlandschaft zu laufen. Gerade Wurzeln und Steine seien nach einem Regenschauer besonders rutschig und gefährlich.