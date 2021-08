Bei einem Unfall auf der A6 zwischen Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl ist am Abend eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen war daraufhin zunächst in die Mittelschutzplanke und dann in die rechte Seitenschutzplanke gekracht. Die Autofahrerin wurde schwerverletzt und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Laut Polizei hatte ein Ersthelfer die Frau im Fußraum des Autos gefunden. Sie wurde im Krankenhaus notoperiert, inzwischen sei die Frau außer Lebensgefahr. Ihre drei Kinder, die mit im Auto saßen, blieben unverletzt. Wegen des Unfalls musste die A6 in Fahrtrichtung Mannheim für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden, auch weil ein Gutachter den Unfallort untersucht hat. Bislang ist noch nicht klar, warum die Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren hat. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.