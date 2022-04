Frau bedroht Passanten mit Messer

In Kaiserslautern hat eine Frau mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Laut Polizei meldete sich am späten Mittwochabend ein Betroffener, dem die Frau auf dem Stiftsplatz das Messer vorgehalten und Zigaretten von ihm verlangt habe. Nachdem auch mehrere weitere Anrufer von einer verwirrt wirkenden Frau mit einem Messer berichteten, konnten Beamte die 33-Jährige in der Bahnhofstraße stellen. Weil sich die Frau laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine Fachklinik gebracht.