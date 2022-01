Polizei sucht Regina Helene Scherer-Schreiner aus Trippstadt

Die 57 Jahre alte Regina Helene Scherer-Schreiner aus Trippstadt wird momentan vermisst. Laut Polizei braucht sie möglicherweise Hilfe.

Die Polizei sucht momentan die 57-jährige Regina Helene Scherer-Schreiner aus Trippstadt. Kriminalpolizei Kaiserslautern

Wann genau Regina Helene Scherer-Schreiner aus Trippstadt im Kreis Kaiserslautern verschwunden ist, ist nach Angaben der Polizei nicht klar. Ihr Verschwinden sei erst aufgefallen, als ihr Arbeitgeber am Montagnachmittag telefonisch Kontakt zu Familienangehörigen aufgenommen hatte. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die 57-Jährige ihre Wohnung bereits in der Nacht zum Montag verlassen hat - ohne Mobiltelefon und Geld.

Mögliche Aufenthaltsorte haben die Ermittler bereits überprüft, aber ohne Ergebnis. Die Polizei hat inzwischen das Auto der 57-Jährigen in einem Graben an einem Feldweg in der Nähe von Trippstadt am Willensteiner Feld verlassen aufgefunden. Offenbar stand der braune VW Touran mit dem Kennzeichen KL-TR 393 bereits seit Montagmorgen dort.

Vermisste braucht möglicherweise Hilfe

Aufgrund der Gesamtumstände sei nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und möglicherweise ein medizinischer Notfall vorliegt. Einen erkennbaren Anlass für das Verschwinden gebe es nicht.

Die Polizei hat bei der Suche auch einen Hubschrauber , eine Drohne und Spürhunde eingesetzt. Außerdem werden die Ermittler von der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Dennoch konnte die Frau aus Trippstadt nicht gefunden werden.

Wer hat Regina Helene Scherer-Schreiner aus Trippstadt gesehen?

Regina Helene Scherer-Schreiner ist 57 Jahre alt und 1,56 Meter groß. Sie hat eine normale Statur und braune, schulterlange Haare. Die Vermisste trägt eine Brille. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, ist nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei wäre möglich, dass sie ihre Wohnung in Schlafkleidung, einer Jacke und Turnschuhen verlassen hat.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei Kriminalpolizei Kaiserslautern melden.