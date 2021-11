Frau aus Kreis Kusel mit Impfnachweisen erwischt

per Mail teilen

Zollbeamte haben eine ehemalige Mitarbeiterin des Kuseler Impfzentrums gestoppt, als sie gerade aus Tschechien zurückkam. Woher sie die Nachweise über eine Corona-Impfung hat, wird derzeit ermittelt.

Es gehe um den Verdacht der Unterschlagung, erklärte ein Polizeisprecher im bayrischen Marktredwitz auf SWR-Anfrage. Die Frau habe angegeben, dass die Aufkleber und Einlagen für den gelben Impfpass aus dem Impfzentrum des Kreises Kusel stammten. Dort hatte sie bis Ende September gearbeitet und sei in der ganzen Zeit nie aufgefallen, berichtet der Impfkoordinator des Kreises Kusel, Thomas Danneck.

"Unser Name wird durch den Vorfall beschmutzt"

Er war nach eigenen Angaben "sehr überrascht", als die bayrische Polizei bei ihm angerufen und ihn zur der ehemalige Mitarbeiterin befragt habe. "Wir haben daraufhin natürlich unsere Bestände überprüft und die sind vollständig", betont Danneck. Auch seien alle Mitarbeiter des Kuseler Impfzentrums einer Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen worden. Dennoch wolle er vollumfänglich zu den Ermittlungen der Polizei beitragen. "Immerhin wird hier unser Name beschmutzt und das macht mich sauer", wird der Impfkoordinator deutlich.

Handel mit gefälschten Impfnachweisen auf Asia-Märkten?

Die Polizei schließt gleichzeitig nicht aus, dass die Westpfälzerin die Impfnachweise auf dem Schwarzmarkt in Tschechien erworben hat. Kurz hinter der Grenze gebe es schon seit etlichen Jahren sogenannte "Asia Märkte". Dort würden asiatische Händler gefälschte Markenware, billige Zigaretten, Alkohol und vieles mehr verkaufen. "Dass dort inzwischen auch gefälschte Impfnachweise im Umlauf sind, ist durchaus möglich", so ein Sprecher der ermittelnden Polizeiinspektion in Marktredwitz.

Entsprechende Anzeigen lägen bislang zwar keine vor, Polizei und Zoll im Grenzgebiet zu Tschechien behielten das aber genau im Auge.

Westpfälzerin hatte auch Drogen im Auto

Gegen die Frau aus dem Kreis Kusel wird unterdessen nicht nur wegen der Impfnachweise ermittelt. Bei der Kontrolle in Bayern wurden dem Polizeisprecher zufolge auch Drogen und ein hoher Bargeldbetrag in ihrem Auto entdeckt.