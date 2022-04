Frau fällt auf Microsoft-Betrüger rein

per Mail teilen

Eine Frau aus Kaiserslautern ist auf Betrüger reingefallen, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau eine Warnmeldung auf ihrem Computer bekommen. Sie habe daraufhin die Telefonnummer in der Meldung angerufen und sei so bei Betrügern gelandet. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter gab an ein Sicherheitsprogramm auf ihrem Gerät zu installieren und verlangte außerdem die Bankverbindung und eine digitale Kopie ihres Ausweises. Noch während sie mit den Betrügern telefonierte, bestellten diese über das Konto der Frau Waren bei verschiedenen Firmen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.