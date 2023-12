Vermisste Seniorin aus Homburg ist wieder da

per Mail teilen

Seit Montag wurde eine Frau aus einem Alten- und Pflegeheim in Homburg vermisst. Nach Angaben der Polizei ist sie nun wieder aufgetaucht.

Die 63-jährige Frau, die am Montag aus einem Alten- und Pflegeheim in Homburg verschwunden war, ist nach Angaben der Polizei jetzt in Saarbrücken angetroffen worden. Sie werde medizinisch betreut, sei aber wohlauf.

Frau aus Homburg ist auf Insulin angewiesen

Gegen 16 Uhr am Montagnachmittag war die 63-Jährige verschwunden. Sie müsse regelmäßig Insulin bekommen, habe ihre tägliche Dosis am Montag aber nicht erhalten, hieß es. Aus diesem Grund sei es wichtig, sie schnell zu finden.

Frau aus Homburg schiebt wahrscheinlich Rollstuhl vor sich her

Die gesuchte Frau ist 1,54 Meter groß und wiegt 64 Kilo. Sie hat eine leicht untersetzte Statur und rote, schulterlange Haare. Da sie rechtsseitig gelähmt ist, schiebt sie nach Angaben der Polizei meistens einen Rollstuhl vor sich her.