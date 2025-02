Zahlen und Buchstaben spielend in der Natur lernen. Das plant der Verein "Wir lernen draußen e.V." und stellt sein Grundschulkonzept in Frankenstein im Kreis Kaiserslautern vor.

Beim Pädagogischen Tag in Frankenstein am Samstag haben Kinder spielerisch versucht zu rechnen und die ersten Buchstaben kennengelernt, die mit Kreide aufgemalt wurden. Dabei sollten Eltern zusammen mit ihren Kindern die Möglichkeit bekommen, den Alltag einer Schule in der Natur abseits eines Klassenraumes kennenzulernen. Auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule in Frankenstein wurden Teile des Konzepts einer Draußenschule vorgestellt, die im Sommer in der Ortsgemeinde gegründet werden soll. Initiiert wurde das vom Verein "Wir lernen draußen e.V.".

An verschiedenen Stationen konnten Eltern und Kinder Lernübungen ausprobieren, die es so auch ab dem kommenden Schuljahr in der neuen Grundschule geben könnte. Einige der Aufgaben waren im Wald versteckt. Dort sollten die Kinder zum Beispiel Rechenaufgaben mithilfe von Steinen lösen oder Wachsmalstifte herstellen.

Alte Grundschule in Frankenstein soll Draußenschule werden

Der Verein "Wir lernen draußen e.V." setzt sich seit knapp zwei Jahren dafür ein, eine Grundschule im Freien aufmachen zu dürfen, erklärt die Vorsitzende Nora Kuntz. Ab dem kommenden Schuljahr würde die Draußenschule gerne in das leerstehende Grundschulgebäude an der Hauptstraße in Frankenstein ziehen - der Unterricht würde jedoch überwiegend in der Natur stattfinden.

Vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium gab es bereits eine mündliche Zusage, dass das besondere pädagogische Interesse anerkannt wurde. Laut Privatschulgesetz ist mit der Anerkennung die Grundlage geschaffen, solch eine Draußenschule überhaupt gründen zu dürfen, so Kuntz. In den nächsten Wochen und Monaten müssen nach Vereinsangaben noch einige organisatorische Dinge geklärt werden.

Station beim Pädagogischen Tag in Frankenstein. SWR

Einige Eltern zeigten sich beim Pädagogischen Tag in Frankenstein bereits begeistert. Die Idee, in Bewegung zu lernen , habe sie überzeugt. Außerdem gefalle ihnen gut, dass die Kinder individueller lernen könnten und die Lehrer nicht so viele Kinder auf einmal unterrichten müssten.